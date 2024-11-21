У девочек-сирот отбирают дом. Они просят помощи у Камчыбека Ташиева

К главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву обратились сестры, живущие в Бишкеке. Они просят решить проблему, возникшую между ними, стройкомпанией и частным лицом. Речь идет о доме, где сейчас живут девочки. Обращение они опубликовали в соцсетях.
Асель Максатбековой 20 лет, ее сестренке — 12. Их мать умерла в 2023-м. Отец скончался, когда Асель исполнился год. Сейчас девочек выгоняют из собственного дома.
По словам Асель Максатбековой, их мать Нургуль Давлетова купила дом на улице Чимкентской, 41 в 2001-м у С.В. В 2007 году женщина полностью расплатилась за жилье и стороны оформили у нотариуса договор о купле-продаже. Но в Госрегистре документ не зарегистрировали.
Она учится в вузе и подрабатывает в школе. Отмечает, что на судебные процессы А.К. ни разу не приходила, поэтому заседания постоянно переносят.
«Мы сироты и не можем получить дом, доставшийся нам в наследство от матери. Помогите нам!» — обратилась Асель Максатбекова к Камчыбеку Ташиеву.