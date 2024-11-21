У девочек-сирот отбирают дом. Они просят помощи у Камчыбека Ташиева

К главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву обратились сестры, живущие в Бишкеке. Они просят решить проблему, возникшую между ними, стройкомпанией и частным лицом. Речь идет о доме, где сейчас живут девочки. Обращение они опубликовали в соцсетях.

Асель Максатбековой 20 лет, ее сестренке — 12. Их мать умерла в 2023-м. Отец скончался, когда Асель исполнился год. Сейчас девочек выгоняют из собственного дома.

По словам Асель Максатбековой, их мать Нургуль Давлетова купила дом на улице Чимкентской, 41 в 2001-м у С.В. В 2007 году женщина полностью расплатилась за жилье и стороны оформили у нотариуса договор о купле-продаже. Но в Госрегистре документ не зарегистрировали.

«Мама болела эпилепсией. Стройкомпания «Т.С.Г.», которая сейчас возводит объект рядом с нашим домом, предлагала взять квартиру. Но мама не согласилась, сказав, что ей не нужно незавершенное жилье. Мама несколько раз лечилась в больнице, ей на голову падали цемент, доски со строящегося рядом с домом объекта. После смерти мамы к нам пришла некая А.К. и вынуждает нас покинуть дом. Говорит, что она купила жилье у дочери С.В. Последний скончался три года назад. А.К. является подставным человеком стройфирмы «Т.С.Г.». Они говорят, что мы сироты и ничего не сможем сделать. Этот скандал длится с мая. Сотрудники стройкомпании отключили нам свет и воду. Из-за стройки наш забор отодвинули в сторону дома на 3 метра», — написала девушка.

Она учится в вузе и подрабатывает в школе. Отмечает, что на судебные процессы А.К. ни разу не приходила, поэтому заседания постоянно переносят.

«Мы сироты и не можем получить дом, доставшийся нам в наследство от матери. Помогите нам!» — обратилась Асель Максатбекова к Камчыбеку Ташиеву.