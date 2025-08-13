13:04
Общество

Мэр Бишкека попросил с пониманием отнестись к вырубке ив и дать завершить работу

Мэрия Бишкека опубликовала видео с Театральной аллеи, где недавно бригады «Зеленстроя» вырубили многолетние ивы. По официальной версии, деревья сгнили, представляли угрозу и могли упасть на прохожих.

В ролике кадры пустой аллеи, еще вчера утопавшей в тени старых крон. «Для кого-то это утрата, для кого-то — шаг к обновлению», — пишет мэрия в описании к ролику.

На театральной аллее в Бишкеке вырубают ивы

Мэр столицы Айбек Джунушалиев в обращении к горожанам попросил отнестись с пониманием: «Да, вы все критикуете, ругаете нас, но дайте завершить работу. Эти деревья старые, изжили себя, завтра начнут падать на людей. Каждое дерево, которое мы сносим, для нас тяжело. Но кто-то должен это делать».

В мэрии заверяют, что на месте вырубленных ив появятся новые посадки. Какими они будут и сколько лет придется ждать, чтобы их тень снова укрывала прохожих, вопрос риторический.
