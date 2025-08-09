17:02
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке закроют участки проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика

В столице временно ограничат движение на некоторых улицах из-за реабилитации дорожного полотна. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

С 12 по 23 августа перекроют участок проспекта Дэн Сяопина от улицы Фучика до улицы Интергельпо, а также отрезок от улицы Алыкулова до улицы Кустанайской по южной стороне дороги.

Кроме того, с 11 по 31 августа будет закрыт участок улицы Фучика от проспекта Чуй до улицы Московской с западной стороны.

Муниципалитет просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339036/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека приглашает инвесторов вложиться в городские туалеты
В Бишкеке топит перекресток улиц Ахунбаева и Шукурова: жители жалуются
В Бишкеке 9 августа закроют пересечение улиц Курманджан Датки и Салиевой
Деревья — к застройщику, экскаватор — к корням: в Бишкеке «переселяют» растения
Снос домов: мэр Бишкека объяснил, как собирается решать проблему
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Льва Толстого
Это что за вонь? Мэр Бишкека нашел на складе десятки килограммов тухлой курицы
Мимо контейнера: вице-мэр Бишкека показал, как горожане выбрасывают мусор
Я личные деньги вкладываю. Мэр Оша о том, как развивает город
Снесут более 200 объектов. Власти о демонтаже в жилмассиве «Кок-Жар»
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
В&nbsp;200 километрах от&nbsp;границы Кыргызстана начнется строительство АЭС В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
17:02
В Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак» В Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак...
16:59
В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
16:33
Мэрия Бишкека приглашает инвесторов вложиться в городские туалеты
16:30
В Бишкеке закроют участки проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика
16:04
День кино Кыргызстана пройдет на фестивале «Алтын минбар» в Казани