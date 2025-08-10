19:10
Общество

11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева от Кадыр-Аке до Субан-Ата, Исакеева от Кадыр-Аке до Оберона, улицы Кемин, Кожояр);
  • 16.00-18.00 — проспект Мира, 80, улица Таш-Кумырская, 6, 8;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Кырчын);
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Барбулак, Шамшы);
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 31, отрезки улиц Курчатова, Боромбая, Тыныстанова, Туголбая Ата, Купянской, Садырбаева, улица Лумумбы, 145, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, 7-я — 9-я), село Маевка (улицы Молодежная, Набережная, Арычная, Новая, Полевая, Молодогвардейская, Садовая, Октябрьская, Ала-Арчинская, Курманалиева, 8 Марта, Тепличная), жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1 — Умут-24), села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Манаса, Артезианская, Степная), Пригородное, участки № 1, 2, 3, контуры № 136, 161, 172, 180, 185, села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Полярная, Логвиненко, Новая, Средняя), Мраморное (улица Новая);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Талды-Суйской, Буурулдайской, Базар-Курганской, Бурдинской, Джалал-Абадской, переулок Талды-Суйский.
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Искакова, Гоголя, Айтбаева, Нооруз, Кыдыраке, Орозбекова, 101, микрорайон «Восход», 10), села Жолголот, Бурма-Суу, Жаны-Арык, Ак-Булак, Каркыра, Чар-Кудук, Санташ, Сары-Камыш;
  • 9.00-18.00 — село Маман.
