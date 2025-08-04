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Общество

Минтруда РФ предложило не брать на работу мигрантов без знания русского языка

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило не брать на работу мигрантов без знания русского языка, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно подготовленному приказу, новая мера затронет мигрантов, прибывших в России из стран, с которыми установлен визовый режим.

Под действие документа не подпадают страны, поставляющие в России большинство мигрантов, — Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Требования, согласно иницииативе ведомства, будут распространяться на те профессии, которые предусматривают взаимодействие с россиянами. В частности, это водители, продавцы и медики. Речь идет о трудоустройстве по квотам.

Сейчас мигранты, которые приезжают работать в Россию по правительственной квоте, по закону освобождены от сдачи экзамена по русскому языку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338316/
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