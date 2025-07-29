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Общество

В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных

Туристов в Казахстане будут считать с помощью мобильных данных. О пилотном проекте сообщили в Бюро национальной статистики.

Отмечается, что впервые в стране стали использовать обезличенные данные сотовых операторов — перемещения туристов внутри РК отслеживали по сигналам мобильных телефонов.

По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, переход на цифровые данные позволит устранить пробелы в прежней системе учета и получить более полную картину туристической активности. Это, в свою очередь, поможет эффективнее планировать развитие инфраструктуры и туристических сервисов.

Глава Бюро нацстатистики Максат Турлубаев отметил, что Казахстан станет первым государством в СНГ, официально внедрившим такую методику.

Данные будут учитывать в том числе краткосрочные поездки туристов без ночевки, благодаря чему статистика турпотока станет точнее.

Республика Казахстан — первая страна в СНГ, внедрившая данные сотовых операторов в официальную статистику. Решения уже успешно работают в Саудовской Аравии, Омане, Индонезии и Эстонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337811/
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