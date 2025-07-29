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Общество

Кыргызстанец Марат Ниязмат уулу поднял флаг страны на вершине Килиманджаро

Кыргызстанский путешественник Марат Ниязмат уулу покорил высочайшую точку Африки — вершину Килиманджаро. В видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте, он со слезами на глазах поднимает флаг страны и произносит слова, посвященные отцу, который недавно скончался.

«Он не смог увидеть этот момент, но я делаю это за нас двоих», — говорит Марат, стоя на высоте 5 тысяч 895 метров над уровнем моря.

Покорение Килиманджаро стало кульминацией большого путешествия Марата Ниязмат уулу по государствам Африки. Он проехал на велосипеде тысячи километров, преодолев территорию Танзании, Кении, Уганды, Сенегала и других стран. Свой путь кыргызстанец задокументировал в социальных сетях, публикуя видео, фотографии и размышления. Подъем на вершину, по его словам, стал не просто спортивным достижением, а личным испытанием, наполненным болью утраты и стремлением превозмочь себя.

«Я нес крыло Кыргызстана на плечах, и пусть этот флаг увидит небо Африки», — написал Марат Ниязмат уулу в подписи к одному из роликов.

Поклонники и подписчики отреагировали на видео с огромным теплом: под публикацией сотни комментариев с поддержкой и словами гордости. Многие признаются, что не смогли сдержать слез.

Марат Ниязмат уулу подчеркивает, что путешествие стало для него не только физическим, но и духовным поиском. «Когда я шел наверх, я думал не о высоте, а о пути — к себе, к своему прошлому, к отцу», — отмечает он.

В одном из роликов путешественник говорит о том, что всегда мечтал совершить восхождение вместе с отцом, но теперь сделал это в память о нем.

Эмоциональное восхождение стало символом силы, стойкости и внутреннего преодоления. Видео с вершины Килиманджаро активно расходится в кыргызском сегменте социальных сетей, собирая сотни репостов и сообщений поддержки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337774/
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