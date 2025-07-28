Позор вместо праздника. Фестиваль «Бир тууган» в «Рух-Ордо» завершился скандалом

Накануне в культурном центре «Рух-Ордо» на берегу Иссык-Куля фестиваль «Бир тууган» завершился криками возмущенной толпы и массовым недовольством. Мероприятие, собравшее тысячи зрителей и звезд кыргызской эстрады, было внезапно остановлено в самом разгаре. По словам очевидцев, «по приказу сверху». Концерт прервали, отключив свет и объявив о завершении шоу из-за действия «закона о тишине».

Свет выключили — народ заорал

Фестиваль, позиционируемый как масштабное музыкальное событие с участием популярных артистов, блогеров и селебрити, завершился не финальным аккордом, а массовым разочарованием. В 23.30 концерт внезапно прервали: на сцену вышли люди в костюмах, и организаторы объявили, что мероприятие завершено. Причина — «закон о тишине». Публика отреагировала бурно — крики «Позор!» раздавались со всех сторон.

В оргкомитете позже пояснили, что не смогли завершить концерт по причинам, которые были вне их контроля. Свет, звук и трансляции были отключены одновременно — якобы по распоряжению службы протокола.

Что случилось на самом деле?

По неофициальной информации, в соседней с «Рух-Ордо» государственной резиденции в это же время проходила неформальная встреча. Участники фестиваля рассказали, что видели охрану и кортежи. Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил: «Президент едет». Позже стало известно, что на Иссык-Куле действительно находилась делегация из Таджикистана, включая журналистов. В пресс-службе главы государства заявили, что им ничего не известно о визите лидера соседней страны, а появившиеся слухи назвали домыслами.

Фото 24.kg. В пресс-службе президента КР заявили, что им ничего не известно о визите главы соседнего государства

Между тем, по данным источников 24.kg, борт президента Таджикистана Эмомали Рахмона действительно прилетал на Иссык-Куль 26 июля.

Тем не менее, по словам очевидцев, именно из-за соседнего мероприятия концерт не начинался почти полтора часа — якобы по просьбе дождаться завершения «важной встречи». Позже — уже ближе к полуночи — поступило указание прекратить концерт из-за «режима тишины».

Организация — из рук вон плохо

Зрители начали выражать недовольство с самого начала: фестиваль стартовал с большим опозданием. Больше часа публика ждала старта и громкую музыку диджеев. В это время организаторы не могли решить технические и организационные вопросы. Позже программу прервала гендер-пати известного блогера Малики Дины, которая заняла почти час — без предупреждений и объяснений.

Основные хедлайнеры фестиваля, ради которых многие покупали билеты, на сцену так и не вышли. После череды выступлений малоизвестных артистов, в момент, когда ожидание наконец должно было окупиться, концерт внезапно завершили.

Мусор, билеты и «следующий раз»

После окончания фестиваля соцсети заполнились фотографиями гор мусора — бутылок, упаковок, одноразовой посуды. Весь комплекс «Рух-Ордо», по словам очевидцев, был усыпан отходами.

Цена билетов варьировалась от 3 до 5 тысяч сомов. Как будут возмещать средства, пока не известно. Компания-организатор заявила, что билеты будут действительны на «следующий фестиваль».

Кто виноват?

Участники рынка и сами артисты, в том числе представители хедлайнеров, в кулуарах признаются: отключение света и завершение концерта были связаны не с законом о тишине, а с «вмешательством сверху».

«Они вбухали кучу денег — видно по сцене, свету, зонам. Только оборудование стоило не меньше $40 тысяч. Не думаю, что коммерсанты добровольно стреляли бы себе в ногу», — прокомментировала одна из участниц.

К сожалению, мы не смогли завершить выступление. Мы знаем, как вы ждали, как переживали, — это тронуло нас. Все, что не удалось сказать со сцены, мы скажем в следующий раз, громче. Музыка продолжается. Команда организаторов выступила с благодарностью в соцсетях

Вместо послесловия

Фестиваль «Бир тууган» должен был стать символом объединения и праздника на берегу жемчужины Кыргызстана. Но вместо аплодисментов — крики «Позор!», вместо фейерверков — мусор и недовольство. Очевидно, что хорошая идея и мощная реализация не спасают, когда в последний момент все срывается из-за политических факторов и плохой координации.

Кто и почему принял решение оборвать музыку, остается неясным.