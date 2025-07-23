В Арктике на месте растаявшего ледника обнаружили останки древних китов. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали аномально быстрое отступление ледника на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

«Сравнив современное положение ледника с данными космических снимков, мы пришли к выводу, что менее чем за 20 лет ледниковый купол острова разделился на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров. На вышедшей из-под ледника морской террасе в большом количестве обнаружены кости китов. Некоторые скелеты, вытаивающие из мерзлоты на периферии ледника, характеризуются хорошей сохранностью», — рассказал научный сотрудник Никита Демидов.

Он добавил, что сохранность костей улучшается при движении от берега моря к леднику.

Отмечается, что эта находка говорит об эпизоде крайне быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшего в последние несколько тысяч лет.