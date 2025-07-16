В Бишкеке детям с врожденными особенностями конечностей вручили протезы

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров принял участие в торжественной церемонии вручения современных протезов рук 28 детям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью стало обеспечение доступа детей, столкнувшихся с ампутацией или врожденными особенностями конечностей, к современным, функциональным протезам рук.

В ходе церемонии 28 детей получили современные протезы: 25 из них обеспечены активными протезами «Киби», а трое — высокотехнологичными бионическими протезами «Инди». Из общего числа 26 протезов приобретены за счет государственного бюджета (23 «Киби» и 3 «Инди»). Два протеза «Киби» предоставлены при поддержке благотворительных организаций из России.

Современные активные протезы «Киби» не требуют электроники и работают за счет мышечной активности. Эти устройства надежны, не боятся воды и позволяют детям играть, писать, держать предметы. К ним можно подключать различные насадки — от держателя для смартфона до фонарика.

Бионические протезы «Инди» представляют собой технологически продвинутые устройства, управляемые за счет электрических сигналов мышц. С их помощью ребенок может выполнять широкий спектр движений: брать ложку, игрушки, указывать пальцем, сжимать кулак и даже рисовать.

Стоимость изделий составляет:

бионический протез «Инди» — 398 тысяч 116 сомов;

протез предплечья «Киби» — 177 тысяч 519 сомов;

протез кисти «Киби» — 136 тысяч 52 сома.

На сегодняшний день на учете состоит 419 человек, из них 40 детей ожидают протезирования. Равшанбек Сабиров заверил, что министерство приложит все усилия для оказания своевременной помощи.