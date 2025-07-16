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Общество

В Бишкеке детям с врожденными особенностями конечностей вручили протезы

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров принял участие в торжественной церемонии вручения современных протезов рук 28 детям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью стало обеспечение доступа детей, столкнувшихся с ампутацией или врожденными особенностями конечностей, к современным, функциональным протезам рук.

В ходе церемонии 28 детей получили современные протезы: 25 из них обеспечены активными протезами «Киби», а трое — высокотехнологичными бионическими протезами «Инди». Из общего числа 26 протезов приобретены за счет государственного бюджета (23 «Киби» и 3 «Инди»). Два протеза «Киби» предоставлены при поддержке благотворительных организаций из России.

Современные активные протезы «Киби» не требуют электроники и работают за счет мышечной активности. Эти устройства надежны, не боятся воды и позволяют детям играть, писать, держать предметы. К ним можно подключать различные насадки — от держателя для смартфона до фонарика.

Бионические протезы «Инди» представляют собой технологически продвинутые устройства, управляемые за счет электрических сигналов мышц. С их помощью ребенок может выполнять широкий спектр движений: брать ложку, игрушки, указывать пальцем, сжимать кулак и даже рисовать.

Стоимость изделий составляет:

  • бионический протез «Инди» — 398 тысяч 116 сомов;
  • протез предплечья «Киби» — 177 тысяч 519 сомов;
  • протез кисти «Киби» — 136 тысяч 52 сома.

На сегодняшний день на учете состоит 419 человек, из них 40 детей ожидают протезирования. Равшанбек Сабиров заверил, что министерство приложит все усилия для оказания своевременной помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336477/
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