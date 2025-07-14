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Общество

В Кок-Жангаке пострадавшие от пожара семьи получили ключи от новых домов

Фото мэрии города Ош. мэр города Ош Женишбек Токторбаев с местными жителями.

В городе Кок-Жангаке Джалал-Абадской области две семьи, пострадавшие от пожара, получили жилье от президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Оша.

По их данным, на строительство современных, благоустроенных домов было выделено более 10 миллионов сомов.

Ключи от новых домов 13 июля вручил мэр города Оша Женишбек Токторбаев в присутствии местных жителей и аксакалов.

Также мэрия Оша сообщает, что в проекте были учтены все требования безопасности, крыши двух домов построены отдельно друг от друга. Два жилых дома одинакового типа были построены на участке в 6 соток, а прилегающая территория была благоустроена.

Отмечается, что ранее две многодетные семьи жили под одной крышей в деревянных домах, построенных еще во времена Советского Союза. В результате этого один вспыхнувший пожар быстро охватил оба дома и 20 октября 2024 года семьи остались без крова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336086/
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