Скоро глотки рвать будем: жители интерната просят воду у властей

Жители дома-интерната в селе Нижняя Серафимовка Чуйской области обратились с видеопосланием к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Люди жалуются на то, что уже почти две недели живут без питьевой воды.

«Мы обращаемся к вам с просьбой. Воды нет уже почти две недели. Нас спасают только наши ребята — сами на легковой машине возят нам воду. До каких пор это будет продолжаться?» — говорится в обращении.

По словам одной из жительниц, ранее местные собирали по 500 сомов, чтобы им установили водяную колонку между домами. Жители отметили, что приезжали несколько депутатов и обещали решить вопрос, но обещания так и остались невыполненными.

Также они сообщили, что на территории дома-интерната есть водяная колонка, но ворота к ней закрыты. Люди не могут набрать воду даже оттуда.

«Вот на этой легковой машине воду возят — сколько в нее влезет? Мы скоро глотки друг другу рвать будем за эту воду. Машина не сегодня-завтра сломается. Почему никому до нас нет дела? Ни директор интерната, ни министерства не реагируют», — возмущается жительница.

Авторы обращения отметили, что 27 июня в этом районе уже было объявлено чрезвычайное положение из-за проблем с водоснабжением. Приезжали сотрудники МЧС, милиция, представители санитарных служб. «Вывозили людей, спасибо им. Но о тех, кто остался, никто не подумал», — возмущаются жители.

По их словам, раньше руководство дома-интерната обеспечивало доступ к воде. Сейчас же, утверждают они, калитки и ворота закрыты, доступ ограничен.

«Почему раньше директора давали воду, а теперь все закрыто? У нас что режимный объект? Почему никто не думает о нянечках, медиках, поварах? Кто заботится о людях, которые обслуживают этот интернат?» — задаются вопросами местные жители.

Они просят власти срочно вмешаться в ситуацию и обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.