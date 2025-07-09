Скоро глотки рвать будем: жители интерната просят воду у властей

Жители дома-интерната в селе Нижняя Серафимовка Чуйской области обратились с видеопосланием к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Люди жалуются на то, что уже почти две недели живут без питьевой воды.
По словам одной из жительниц, ранее местные собирали по 500 сомов, чтобы им установили водяную колонку между домами. Жители отметили, что приезжали несколько депутатов и обещали решить вопрос, но обещания так и остались невыполненными.
Также они сообщили, что на территории дома-интерната есть водяная колонка, но ворота к ней закрыты. Люди не могут набрать воду даже оттуда.
«Вот на этой легковой машине воду возят — сколько в нее влезет? Мы скоро глотки друг другу рвать будем за эту воду. Машина не сегодня-завтра сломается. Почему никому до нас нет дела? Ни директор интерната, ни министерства не реагируют», — возмущается жительница.
Авторы обращения отметили, что 27 июня в этом районе уже было объявлено чрезвычайное положение из-за проблем с водоснабжением. Приезжали сотрудники МЧС, милиция, представители санитарных служб. «Вывозили людей, спасибо им. Но о тех, кто остался, никто не подумал», — возмущаются жители.
По их словам, раньше руководство дома-интерната обеспечивало доступ к воде. Сейчас же, утверждают они, калитки и ворота закрыты, доступ ограничен.
«Почему раньше директора давали воду, а теперь все закрыто? У нас что режимный объект? Почему никто не думает о нянечках, медиках, поварах? Кто заботится о людях, которые обслуживают этот интернат?» — задаются вопросами местные жители.
Они просят власти срочно вмешаться в ситуацию и обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.