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Общество

Депутат БГК о проспекте Чингиза Айтматова — ни остановок, ни зебр, ни моста

Вопрос движения общественного транспорта по проспекту Чингиза Айтматова рассмотрят позже. Об этом на заседании постоянной комиссий БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил заместитель мэра Бишкека Азамат Кадыров.

По его словам, из-за дорожных работ маршруты муниципальных автобусов временно изменены.

«Организован объезд по другим улицам. После открытия дороги мы, конечно, рассмотрим этот вопрос», — сказал Азамат Кадыров.

«Но там же не предусмотрены остановочные пункты. Нет также пешеходных зебр, моста или подземного перехода. Как люди будут переходить улицу?» — задался вопросом депутат Казыбек Эргешов.

«Проект реализуется со стороны управделами президента, он еще не завершен. После полного открытия, когда объект передадут нам, мы сможем конкретно сказать касательно пешеходных зебр и всего остального. Все нормы, предусмотренные законодательством, заложены проектом», — заверил заместитель мэра.

Вопрос включен в повестку дня сессии БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333939/
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