В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить

Кабмин обновил правила, касающиеся государственных номерных знаков для автомобилей. Теперь все номерные знаки будут изготавливаться строго по новому стандарту КМС 1090:2023.

Если вы потеряли или у вас украли номерной знак, вам выдадут новый, который соответствует стандарту. Нельзя будет получить номерные знаки, сделанные по старым правилам.

Если у вас номерной знак с необычными цифрами или буквами, которые были сделаны по старым стандартам, их нужно будет заменить. При этом деньги, которые вы платили за старые номера, обратно не возвращаются.

Использовать повторно номера, которые уже были сданы и аннулированы, запрещено — они должны быть уничтожены в течение пяти рабочих дней.

Также владельцы автомобилей с электронными сертификатами смогут получать новые номера без очереди.

Изменения вступят в силу через месяц. Это сделано, чтобы сделать процесс выдачи номерных знаков более честным, современным и удобным для всех автовладельцев.