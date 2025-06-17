23:50
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В России запретят вывески на иностранных языках

Депутаты Госдумы Российской Федерации приняли во втором и третьем чтениях законопроект о «защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», пишет «Медуза» со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Согласно закону, все вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. При этом вместе с написанием кириллицей допускается ее дублирование на языки народов России или иностранные языки.

Также в документе содержится предписание застройщикам использовать только кириллицу в названиях новых жилых комплексов и объектов строительства.

Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что новые нормы не касаются фирменных наименований и товарных знаков, поскольку они защищены законом.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333070/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке продолжают демонтировать вывески зданий
Представлен единый проект входных групп для магазинов и офисов в Бишкеке
Устарели. Бишкекчанин просит обновить вывески-указатели в городе
Вывеску Минздрава сняли и вернули прежнюю. Тоже с ошибкой
Грамматика сегодняшнего дня. Возле СЭЗ «Бишкек» висит вывеска с ошибкой
В городе Ош началась акция по борьбе с незаконными торговыми объектами
Светящиеся вывески «Таза коом» обойдутся в 3 миллиона сомов
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
17 июня, вторник
23:40
Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в подкасты Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в...
23:03
В России запретят вывески на иностранных языках
22:49
В микрорайоне «Ак-Тилек» города Ош заасфальтировали улицы и построили мост
22:23
Международный день борьбы с односторонними санкциями будут отмечать 4 декабря
22:03
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) заняла второе место