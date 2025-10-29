15:52
Общество

В Оше убирают вывески не на кыргызском языке. Там прошел рейд

В Оше начали проводить рейды по проверке названий заведений обслуживания населения. Как сообщили в мэрии города, 29 октября члены Комиссии по государственному языку при мэрии Оша посетили кафе, рестораны, салоны красоты, магазины и другие коммерческие объекты.

Во время рейда предпринимателям напомнили о необходимости использования государственного языка в названиях заведений и провели разъяснительную работу.

Напомним, мэр Оша Женишбек Токторалиев поручил до 10 ноября изменить все вывески кафе, ресторанов и предприятий, написанные на иностранных языках, на кыргызские наименования.
