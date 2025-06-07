Температурные рекорды. Самым теплым 7 июня в Бишкеке было в 2023 году

Самым теплым в Бишкеке 7 июня было в 2023 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,8 градуса.

Самым холодным — в июне 1952-го, когда температура составила +8,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет 22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2023 года со среднемесячной температурой +25,8 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со средней температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 июня в столице пасмурно, ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью — до +21 градуса.