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Общество

5 июня — День Арафа. Завтра Курман айт: во сколько Айт-намаз

Сегодня, 5 июня, мусульмане отмечают День Арафа — один из самых благословенных дней в исламском календаре. Как пояснили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, многие правоверные в этот день держат пост, поскольку считается, что пост в День Арафата становится причиной прощения грехов за два года — прошедший и будущий.

Для мусульман, совершающих хадж, День Арафа — кульминация паломничества. С полудня до заката они собираются в долине Арафат, где проводят время в молитвах, покаянии и размышлениях. Считается, что стояние на горе Арафат является обязательным элементом хаджа; без него паломничество считается недействительным.

В муфтияте также напомнили о порядке проведения праздничного намаза по случаю Курман айта, который будет отмечаться завтра, 6 июня.

Расписание Айт-намаза:

  • 07.00–07.20 — праздничная проповедь (баян);
  • 07.20–07.30 — разъяснение порядка проведения намаза;
  • 07.30 — айт-намаз.

Намаз будет проводиться только в мечетях, получивших официальное разрешение от казыятов. ДУМК призывает верующих приходить заранее, соблюдать порядок и следовать рекомендациям имамов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331674/
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