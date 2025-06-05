Сегодня, 5 июня, мусульмане отмечают День Арафа — один из самых благословенных дней в исламском календаре. Как пояснили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, многие правоверные в этот день держат пост, поскольку считается, что пост в День Арафата становится причиной прощения грехов за два года — прошедший и будущий.

Для мусульман, совершающих хадж, День Арафа — кульминация паломничества. С полудня до заката они собираются в долине Арафат, где проводят время в молитвах, покаянии и размышлениях. Считается, что стояние на горе Арафат является обязательным элементом хаджа; без него паломничество считается недействительным.

В муфтияте также напомнили о порядке проведения праздничного намаза по случаю Курман айта, который будет отмечаться завтра, 6 июня.

Расписание Айт-намаза:

07.00–07.20 — праздничная проповедь (баян);

07.20–07.30 — разъяснение порядка проведения намаза;

07.30 — айт-намаз.

Намаз будет проводиться только в мечетях, получивших официальное разрешение от казыятов. ДУМК призывает верующих приходить заранее, соблюдать порядок и следовать рекомендациям имамов.