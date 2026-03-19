В связи с Айт-намазом в Бишкеке временно перекроют улицы

В ночь с 19 на 20 марта в связи с утренним Айт-намазом будут введены временные ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, с 00.00 20 марта будут перекрыты следующие участки:

улица Тыныстанова от проспекта Чуй до улицы Тоголока Молдо;

улица Фрунзе от улицы Тыныстанова до улицы Тоголока Молдо;

улица Тоголока Молдо от улицы Фрунзе до проспекта Чуй.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на указанных участках будут работать эвакуаторы. Водителей настоятельно просим заранее убрать автотранспорт и парковать его только в разрешенных местах», — говорится в сообщении.