Есть и вертолетная площадка. На центр травматологии выделено 3 миллиарда сомов

В Бишкеке активно продолжается строительство Национального центра травматологии и ортопедии. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, на возведение объекта из государственного бюджета выделено 3 миллиарда сомов. Работы начаты в марте 2025 года с закладки капсулы. В настоящее время ведется возведение фундамента, задействовано около 100 рабочих. Сдача центра в эксплуатацию запланирована на 2026-й.

По словам директора Наццентра травматологии и ортопедии, академика Сабырбека Джумабекова, травмы занимают третье место среди причин смертности в Кыргызстане. При этом существующие учреждения здравоохранения не способны в полной мере удовлетворить растущие потребности населения в травматолого-ортопедической помощи.

Будущий центр станет многопрофильным медицинским комплексом общей площадью 34,5 тысячи квадратных метров. В его состав войдут пять современных блоков, оснащенных передовым медицинским оборудованием. Предусмотрены подземные и наземные парковки для удобства пациентов и медицинского персонала.

Для оперативной транспортировки пациентов санитарной авиацией на крыше здания предусмотрена современная вертолетная площадка.

Больница будет рассчитана на 500 коек и объединит 11 специализированных отделений, включая реанимацию, операционные, приемное отделение, амбулаторию, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, физиотерапевтическое и реабилитационное отделения.

Впервые в Кыргызстане планируется создание специализированного отделения спортивных травм, где спортсмены смогут получать квалифицированную медицинскую помощь.

В центре будут проводиться высокоточные диагностические исследования — МРТ, УЗИ, рентген и другие. Также будет организована комплексная послеоперационная реабилитация. Одним из ключевых направлений станет внедрение артроскопии — малоинвазивного метода диагностики и лечения суставов, осуществляемого через небольшие разрезы с использованием эндоскопа.