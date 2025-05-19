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Общество

Кабмин Кыргызстана утвердил порядок бронирования мест на кладбищах

Кабмин Кыргызстана принял постановление об утверждении порядка бронирования мест захоронения на кладбищах страны. Документ, подписанный главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым, направлен на реализацию статьи Закона «О погребении и похоронном деле», упорядочение процедуры бронирования и обеспечение гарантий погребения с учетом волеизъявления граждан.

Согласно утвержденному порядку, право на бронирование места для будущего захоронения имеют супруги при наличии свидетельства о браке.

Для подачи заявления на бронирование необходимы паспорт заявителя, свидетельство о смерти супруга(и), свидетельство о браке и заявление установленного образца. Заявления подаются в органы местного самоуправления или специализированную службу по вопросам похоронного дела и рассматриваются в течение 14 рабочих дней. Бронирование места рядом с ранее произведенным захоронением супруга или супруги производится после внесения оплаты.

Срок бронирования составляет пять лет с возможностью продления. Предоставление ложных сведений влечет аннулирование брони. Перепродажа забронированного места третьим лицам запрещена.

Основаниями для отказа в бронировании могут служить отсутствие свободных мест рядом с указанным захоронением, неподтвержденное родство или отсутствие необходимых документов, а также нарушение ранее установленных правил бронирования.

Органы местного самоуправления или специализированные службы обязаны вести реестр свободных мест и обеспечивать доступ к этой информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329546/
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