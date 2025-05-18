Аномальная жара. 17 мая побило рекорд метеонаблюдений

17 мая 2025 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила +37,1 градуса. Это на 12,1 градуса выше нормы.

Это уже четвертый день в мае, когда в Бишкеке фиксируют температурные рекорды.

Отметим, что ранее самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений стали 7, 8 и 16 мая, когда термометры показали +32,4, +34,3 и +35,2 градуса. Отклонение от нормы составило 8,2 градуса, 10,3 градуса и 10,8 градуса соответственно.

Самая низкая температура воздуха — +9,9 градуса — была 4 мая.

За всю историю наблюдений самым жарким днем мая было 11-е число 2018-го. Тогда температура составила +36,7 градуса. Норма же среднемесячной температуры мая составляет + 17,8 градуса.