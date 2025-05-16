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Общество

В Бишкеке вывели спецтехнику, чтобы спастись от жары

Из-за аномальной жары в Бишкеке мэрия начала активно использовать спецтехнику для полива улиц. Днем, когда температура достигает пиковых значений, автоцистерны с водой курсируют по столице, снижая градус на асфальте и создавая более комфортные условия для горожан.

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Инициатива столичных властей нашла положительный отклик у жителей. В соцсетях пользователи благодарят муниципалитет за своевременные меры, отмечая, что водяные струи не только освежают воздух, но и поднимают настроение.

По данным городских служб, полив проводится в усиленном режиме, особенно в районах с плотным движением и высокой температурной нагрузкой.

Власти просят с пониманием относиться к временным неудобствам на дорогах и напоминают: в жару важно соблюдать водный режим и находиться в тени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329333/
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