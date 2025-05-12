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Общество

Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут периодически перекрывать до 1 сентября

Водителей и пассажиров информируют о проведении буровзрывных работ на 39-42-м километрах автодороги Балыкчи — Кочкор, а именно до поворота на перевал Кубакы. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что перекрытие будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам на 24 часа. В остальные дни дорога будет открыта для проезда. Такое решение принято с целью ускорения хода строительных работ новой железной дороги.

Просим водителей и пассажиров учитывать данную информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути передвижения. Приносим извинения за временные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328644/
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