В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Апакай күйөө бала» режиссера Илгиза Куватбека.

Аскар — простой кыргызский мужчина, для которого честь, традиции и горячий чай — святое. Его любимая дочь Айпери возвращается из Америки с новостью о помолвке. Но радость сменяется шоком: ее жених — афроамериканец! Комедия о столкновении культур, семейных ценностях и любви, которая сильнее предрассудков.

Режиссер: Илгиз Куватбек.

Жанр: к омедия.

Язык: к ыргызский (субтит ры на русском).

Актеры: Аскат Сулайманов, Аллензо Хазо Оту, Айжан Алтынбек, Айзада Абдыкалыкова, Эмил Токтошев, Дастан Бакытбеков, Анатолий Разгоняев, Айбек Бактияр уулу, Артык Кополоков, Гулдана Салимбай кызы, Арнис Кыдырмышев, Айылчы Орозалиев.