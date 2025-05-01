В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Апакай күйөө бала» режиссера Илгиза Куватбека.
Аскар — простой кыргызский мужчина, для которого честь, традиции и горячий чай — святое. Его любимая дочь Айпери возвращается из Америки с новостью о помолвке. Но радость сменяется шоком: ее жених — афроамериканец! Комедия о столкновении культур, семейных ценностях и любви, которая сильнее предрассудков.
Режиссер: Илгиз Куватбек.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Аскат Сулайманов, Аллензо Хазо Оту, Айжан Алтынбек, Айзада Абдыкалыкова, Эмил Токтошев, Дастан Бакытбеков, Анатолий Разгоняев, Айбек Бактияр уулу, Артык Кополоков, Гулдана Салимбай кызы, Арнис Кыдырмышев, Айылчы Орозалиев.