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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Апакай күйөө бала»

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Апакай күйөө бала» режиссера Илгиза Куватбека.

Аскар — простой кыргызский мужчина, для которого честь, традиции и горячий чай — святое. Его любимая дочь Айпери возвращается из Америки с новостью о помолвке. Но радость сменяется шоком: ее жених — афроамериканец! Комедия о столкновении культур, семейных ценностях и любви, которая сильнее предрассудков.

Режиссер: Илгиз Куватбек.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Аскат Сулайманов, Аллензо Хазо Оту, Айжан Алтынбек, Айзада Абдыкалыкова, Эмил Токтошев, Дастан Бакытбеков, Анатолий Разгоняев, Айбек Бактияр уулу, Артык Кополоков, Гулдана Салимбай кызы, Арнис Кыдырмышев, Айылчы Орозалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328027/
просмотров: 811
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