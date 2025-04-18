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Общество

В Иссык-Кульской области создан экологический коридор «Ак илбирс»

В Иссык-Кульской области создан экологический коридор «Ак илбирс», охватывающий значительные природные территории и направленный на сохранение биоразнообразия и защиту редких видов животных и растений. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Коридор объединяет несколько охраняемых природных объектов, включая Государственный природный парк «Хан-Тенгри», Сарычат-Эрташский заповедник и Нарынский заповедник, общей площадью более 792 тысячи гектаров.

пресс-службы Минприроды
Фото пресс-службы Минприроды
Основными целями создания коридора являются сохранение популяций диких животных, включая снежного барса, защита экосистем и охрана редких видов, находящихся под угрозой исчезновения видов.

На территории коридора строго запрещены:

  • интродукция растений и животных;
  • использование ядохимикатов;
  • захоронение радиоактивных отходов;
  • любые действия, негативно влияющие на экосистему.

Разрешены мероприятия, направленные на улучшение условий обитания диких животных и растений:

  • научные исследования;
  • лесопользование в соответствии с законодательством;
  • посадка лесных культур;
  • регулирование численности некоторых видов животных.

Создание экологического коридора «Ак илбирс» является важным шагом в направлении устойчивого управления природными ресурсами и охраны окружающей среды в регионе.

Справка 24.kg

Экологический коридор — охраняемая природная территория, которая служит для связки и соединения разных природных объектов. Они представляют собой протяженные участки местообитаний, которые облегчают миграцию представителей фауны. Могут выступать как русла, поймы и долины рек, водораздельные леса, а также защитные лесополосы. Коридоры связывают отдельные слабо нарушенные экосистемы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326515/
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