В Иссык-Кульской области создан экологический коридор «Ак илбирс», охватывающий значительные природные территории и направленный на сохранение биоразнообразия и защиту редких видов животных и растений. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Коридор объединяет несколько охраняемых природных объектов, включая Государственный природный парк «Хан-Тенгри», Сарычат-Эрташский заповедник и Нарынский заповедник, общей площадью более 792 тысячи гектаров.
На территории коридора строго запрещены:
- интродукция растений и животных;
- использование ядохимикатов;
- захоронение радиоактивных отходов;
- любые действия, негативно влияющие на экосистему.
Разрешены мероприятия, направленные на улучшение условий обитания диких животных и растений:
- научные исследования;
- лесопользование в соответствии с законодательством;
- посадка лесных культур;
- регулирование численности некоторых видов животных.
Создание экологического коридора «Ак илбирс» является важным шагом в направлении устойчивого управления природными ресурсами и охраны окружающей среды в регионе.
Справка 24.kg
Экологический коридор — охраняемая природная территория, которая служит для связки и соединения разных природных объектов. Они представляют собой протяженные участки местообитаний, которые облегчают миграцию представителей фауны. Могут выступать как русла, поймы и долины рек, водораздельные леса, а также защитные лесополосы. Коридоры связывают отдельные слабо нарушенные экосистемы.