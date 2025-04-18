В Иссык-Кульской области создан экологический коридор «Ак илбирс», охватывающий значительные природные территории и направленный на сохранение биоразнообразия и защиту редких видов животных и растений. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Коридор объединяет несколько охраняемых природных объектов, включая Государственный природный парк «Хан-Тенгри», Сарычат-Эрташский заповедник и Нарынский заповедник, общей площадью более 792 тысячи гектаров.

Фото пресс-службы Минприроды

Основными целями создания коридора являются сохранение популяций диких животных, включая снежного барса, защита экосистем и охрана редких видов, находящихся под угрозой исчезновения видов.

На территории коридора строго запрещены:

интродукция растений и животных;

использование ядохимикатов;

захоронение радиоактивных отходов;

любые действия, негативно влияющие на экосистему.

Разрешены мероприятия, направленные на улучшение условий обитания диких животных и растений:

научные исследования;

лесопользование в соответствии с законодательством;

посадка лесных культур;

регулирование численности некоторых видов животных.

Создание экологического коридора «Ак илбирс» является важным шагом в направлении устойчивого управления природными ресурсами и охраны окружающей среды в регионе.