20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

10.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Кошевого;

9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Уметалиева, Московской, Токтогула, Алыкулова, Гагарина, Юдахина, Джунусалиева, Балтагулова;

9.00-16.00 — отрезки улиц Товарной, Путейской;

9.30-13.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Саадаева, Снегиревской, Кызыл-Кийской, переулки Витебский, Белозерский, улицы Ынтымак-1 — Ынтымак-7, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-7 — Чуй-13, Чуй-16 — Чуй-23, Чуй-39 — Чуй-47), улицы Ганди, Кожобергенова;

13.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная, 1-7, Боталиева, 1-11, Нурила, Жаштык, Жениш, Тенир-Тоо, Билал, Токтогула, переулок Коллективный), село Пригородное (улицы МТФ, Юбилейная);

9.00-16.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эр-Тоштук, Манас, Бакай-Ата, Эр-Табылды);

9.00-15.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-2, Калыс-Ордо-4, Калыс-Ордо-5);

13.00-15.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-3 — Калыс-Ордо-26, Калыс-Ордо-104 — Калыс-Ордо-117, школа № 86, котельная, водозабор);

9.30-17.00 — «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

00.00-5.00 — села Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Мичурина, Комсомольская, Восточная, Северная, Мамыркалиева, Набережная, Кирова, Калинина, Лермонтова, Советская, Горького, Ауэзова, переулок Веселый);

9.00-17.00 — села Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Аламединская, Северная, Луговая, тупик Северный, улица Светлая, переулок Садовый, улицы Новостройка, Мирная, Березовая), Ленинское (улицы Парковая, Новая), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кароол-Добо (улица Кудайберген), Нур (улица Ладышева), Жаны-Жол (улица Центральная);

9.30-13.00 — село Кызыл-Октябрь (насосные станции);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Бирдик (улицы Красный Милянтан), Интернациональное (улица Лермонтова, 40-95);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, 27-го партсъезда, Комсомольская, Степная), Александровка (улица Ванахуна), Беловодское (улица Токомбаева);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — село Фрунзе (улицы Институтская, Набережная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Киров (улица Мугалимдер), Эркин-Сай (улицы Джуматаева, Токтогула), Панфиловка (улица Тихонова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Кирова, Коммунальная, Матросова, Горького, Жантаева (район автовокзала), Ключевая, Ломоносова, Веселая, Комсомольская, Больничная, Зеленая, Верхне-Луговая, Набережная, Гагарина, 164), село Алчалуу (улица Сыдыкова);

9.00-13.00 — село Чуй (улицы Покровская, Комсомольская, Ибраимова, Октябрьская, Пионерская, Маркса, Сансызбаева, Межевая, Полевая, Линейная, Ново-Октябрьская, Бригадная, Тихая, Космонавтов);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пушкина, Фрунзенская), Красная Речка (улица Ленина, 112, 128), Советское (улицы Восточная, 15-27, Комплексная, 27, 33).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область