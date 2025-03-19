Жена не раб. В Китае суд при разводе увеличил сумму иска против мужа в пять раз

В Китае женщина при разводе требовала с бывшего мужа $7 тысяч за годы работы по дому. Суд проникся ее историей и увеличил выплату до $35 тысяч, сообщает South China Morning Post.

Фото South China Morning Post

В статье рассказывается, что Ху и Ван прожили в браке 13 лет, воспитывая дочь, но в последние годы их отношения сильно испортились. После очередной ссоры женщина съехала и подала на развод.

Кроме раздела имущества и опеки над дочерью, Ху через суд потребовала $7 тысяч за ведение домашнего хозяйства — Гражданский кодекс Китая позволяет так сделать, в случае если одна из сторон этими обязанностями пренебрегала.

Отмечается, что, судя по всему, женщина имела на выплату полное право — выйдя замуж она уволилась с работы и все свое время уделяла воспитанию дочери и поддержанию порядка, тогда как муж домашние дела игнорировал.

Суд материалы дела изучил, проникся сочувствием, подтвердил опеку и алименты, а сумму компенсации увеличил до $35 тысяч.

Такое решение очень удивило экс-супруга, но представители суда разъяснили ему, что брак — это работа для двоих.

«Мы сказали ему, что работа по дому неосязаема, но это не значит, что она ничего не стоит. Работа по дому должна распределяться между супругами», — отметила помощник судьи Фу Сайя.