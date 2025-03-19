22:47
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Общество

Жена не раб. В Китае суд при разводе увеличил сумму иска против мужа в пять раз

В Китае женщина при разводе требовала с бывшего мужа $7 тысяч за годы работы по дому. Суд проникся ее историей и увеличил выплату до $35 тысяч, сообщает South China Morning Post.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post

В статье рассказывается, что Ху и Ван прожили в браке 13 лет, воспитывая дочь, но в последние годы их отношения сильно испортились. После очередной ссоры женщина съехала и подала на развод.

Кроме раздела имущества и опеки над дочерью, Ху через суд потребовала $7 тысяч за ведение домашнего хозяйства — Гражданский кодекс Китая позволяет так сделать, в случае если одна из сторон этими обязанностями пренебрегала.

Отмечается, что, судя по всему, женщина имела на выплату полное право — выйдя замуж она уволилась с работы и все свое время уделяла воспитанию дочери и поддержанию порядка, тогда как муж домашние дела игнорировал.

Суд материалы дела изучил, проникся сочувствием, подтвердил опеку и алименты, а сумму компенсации увеличил до $35 тысяч.

Такое решение очень удивило экс-супруга, но представители суда разъяснили ему, что брак — это работа для двоих.

«Мы сказали ему, что работа по дому неосязаема, но это не значит, что она ничего не стоит. Работа по дому должна распределяться между супругами», — отметила помощник судьи Фу Сайя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323273/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Муж сбросил жену со скалы, а сейчас требует от нее $4 миллиона за развод
Развод в России может подорожать в восемь раз
Сотрудника таможни обвинили в семейном насилии. Его адвокат опровергает
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
Рубль укрепляется: что это значит для импорта в&nbsp;Кыргызстан? Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?
&laquo;Бакай Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Глобальному договору ООН «Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
Мифы, которые мешают взять выгодный кредит Мифы, которые мешают взять выгодный кредит
19 марта, среда
22:29
Жена не раб. В Китае суд при разводе увеличил сумму иска против мужа в пять раз Жена не раб. В Китае суд при разводе увеличил сумму иск...
21:30
Гарвард станет бесплатным для студентов из семей с доходом ниже $200 тысяч в год
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 марта: будет солнечно
20:23
Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии
19:40
В Казахстане за сообщения о фактах коррупции 104 человека поощрили деньгами