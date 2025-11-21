23:21
Суд Турции признал виновным мужчину, «лайкавшего» фото других женщин

Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, ставившего «лайки» другим женщинам в соцсетях, и обязал его выплатить бывшей супруге 500 тысяч лир (более 1 миллиона сомов) компенсации, а также ежемесячные алименты. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Жена подала в Верховный суд на супруга в связи с разводом в суде Кайсери.

«Супруга утверждала, что муж унижал ее, не давал денег, «лайкал» фотографии других женщин в социальных сетях и не был ей верен. Верховный суд утвердил решение суда Кайсери и признал виновным в разводе супруга, который должен выплатить 500 тысяч лир компенсации и 5 тысяч лир ежемесячно в виде алиментов», — отмечает телеканал.

Уточняется, что решение суда стало прецедентом, и им будут руководствоваться в будущем решившиеся развестись пары.
