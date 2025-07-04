Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум объявили о расставании

Поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум официально подтвердили сообщения о расставании, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на американские СМИ.

Пара была вместе с 2016 года, они воспитывают 4-летнюю дочь. В феврале 2019-го Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке.

В совместном заявлении пары говорится, что их отношения за последние месяцы претерпели изменения и сейчас они сосредоточены на воспитании своей дочери.

«Их по-прежнему будут считать семьей, поскольку для них общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении», — говорится в заявлении представителей пары.

Год перед расставанием был сложным для Кэти Перри. Ее последний альбом, выпуск которого состоялся в сентябре прошлого года, был заметно менее успешен, чем предыдущие альбомы певицы. Сейчас Кэти Перри проводит концертный тур, однако билеты на ее концерты продаются медленнее, чем ранее.