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Общество

Верховный суд поставил точку в вопросе выселения частной еврейской школы

Верховный суд поставил точку в вопросе выселения частно-государственной еврейской школы из муниципального здания детсада в микрорайоне № 4. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

По ее словам, суд оставил в силе решения двух инстанций, которые признали действия мэрии по высвобождению здания детского сада № 137 законными. С кассацией в Верховный суд обратилась школа.

«Жители микрорайона № 4 просят мэрию продолжить высвобождение здания детского сада на основании решения суда, вступившего в законную силу, и включить в титульный список на 2025 год ремонт сооружения», — написала она.

Напомним, по заявлению фонда «Наше право» еврейской школе отказали в стопроцентной льготе по оплате коммунальных услуг, а муниципалитет направил письмо об освобождении здания. Школа подала иск на мэрию Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322278/
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