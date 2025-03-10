Верховный суд поставил точку в вопросе выселения частной еврейской школы

Верховный суд поставил точку в вопросе выселения частно-государственной еврейской школы из муниципального здания детсада в микрорайоне № 4. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

По ее словам, суд оставил в силе решения двух инстанций, которые признали действия мэрии по высвобождению здания детского сада № 137 законными. С кассацией в Верховный суд обратилась школа.

«Жители микрорайона № 4 просят мэрию продолжить высвобождение здания детского сада на основании решения суда, вступившего в законную силу, и включить в титульный список на 2025 год ремонт сооружения», — написала она.

Напомним, по заявлению фонда «Наше право» еврейской школе отказали в стопроцентной льготе по оплате коммунальных услуг, а муниципалитет направил письмо об освобождении здания. Школа подала иск на мэрию Бишкека.