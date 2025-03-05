Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году выпадает в ночь с 26 на 27 марта. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

В муфтияте напомнили, что Кадыр тун отмечается с 26-го на 27-й день мусульманского поста Орозо.

«Ночь предопределения — ночь благословений и добра. В Коране указывается, что она лучше, чем тысяча месяцев, а это 83 года и 4 месяца. В ночь принято просить прощения за грехи и читать Коран», — ранее отмечали в ДУМК.

Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр тун проводят дома или в мечети.

Кадыр тун — это кыргызское название, на русский язык переводится как Ночь предопределения, на арабском же это звучит как Ляйлятуль-Кадр или Аль-Кадр.