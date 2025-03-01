В трех жилмассивах столицы 4 марта 2025 года отключат подачу питьевой воды с 9.00 до 15.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения:
- жилмассив «Энесай»;
- жилмассив «Дордой-1»;
- жилмассив «Дордой-2».
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Энесай» и городских водопроводных сетях.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.