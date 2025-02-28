«Кумтор» участвует в субботниках на Иссык-Куле, помогает саженцами и техникой

Забота об окружающей среде и экологии является одним из приоритетов в работе «Кумтор Голд Компани», заявляют в ЗАО.

По данным компании, особое внимание уделяется строгому соблюдению всех международных стандартов и требований при добыче золота. При этом ЗАО активно поддерживает экологические инициативы местных сообществ и участвует в реализации проектов в этой области.

К примеру, за последние два года в рамках республиканской акции по озеленению «Жашыл мурас» сотрудники компании высадили сотни тысяч саженцев на более чем 300 гектарах земли в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях. На регулярной основе проводятся субботники. Со дна и берегов озера Иссык-Куль вывезено несколько тонн мусора. Также установлено более 300 мусорных баков вокруг озера, закуплена спецтехника для вывоза мусора для города Каракола и села Барскоон. Реализовано несколько крупных проектов по переработке и утилизации отходов.