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Общество

«Кумтор» участвует в субботниках на Иссык-Куле, помогает саженцами и техникой

Забота об окружающей среде и экологии является одним из приоритетов в работе «Кумтор Голд Компани», заявляют в ЗАО.

По данным компании, особое внимание уделяется строгому соблюдению всех международных стандартов и требований при добыче золота. При этом ЗАО активно поддерживает экологические инициативы местных сообществ и участвует в реализации проектов в этой области.

К примеру, за последние два года в рамках республиканской акции по озеленению «Жашыл мурас» сотрудники компании высадили сотни тысяч саженцев на более чем 300 гектарах земли в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях. На регулярной основе проводятся субботники. Со дна и берегов озера Иссык-Куль вывезено несколько тонн мусора. Также установлено более 300 мусорных баков вокруг озера, закуплена спецтехника для вывоза мусора для города Каракола и села Барскоон. Реализовано несколько крупных проектов по переработке и утилизации отходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321390/
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