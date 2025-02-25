Налоговая служба ищет в аренду серверное оборудование: объявлен тендер

Государственная налоговая служба объявила повторную закупку услуги по аренде серверного оборудования. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Планируемая сумма составляет 9,2 миллиона сомов. Тендер проводится в стандартном формате методом запроса котировок с квалификационными требованиями.
Согласно условиям, исполнитель должен предоставить услуги по аренде серверного оборудования в течение 12 месяцев после регистрации контракта в уполномоченном госоргане.
Срок подачи предложений истекает 27 февраля 2025 года.