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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 22 февраля 1974 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 22 февраля 1974 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −25,2 градуса. 

Самым теплым — 22 февраля 1963-го, когда температура составила +18 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со средней температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со среднемесячной температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 февраля в столице ясно. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью до +1 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320748/
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