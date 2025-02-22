Численность населения в Кыргызстане увеличилась на 108 тысяч 709 человек

Численность постоянного населения в Кыргызстане по состоянию на январь 2025 года составила 7 миллионов 300 тысяч человек. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

По данным ведомства, за прошлый год численность населения страны стала на 108 тысяч 709 человек больше. В 2023-м, напомним, прирост составил 114 тысяч 477 человек.

Ранее департамент регистрации населения и актов гражданского состояния сообщал, что наиболее высокий уровень естественного прироста населения в 2024 году отмечался в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Наиболее низкий — в Бишкеке и Иссык-Кульской области.