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Общество

Пожар в НИИХСиТО. В больницах остается 25 пациентов

В организациях здравоохранения остается 25 пациентов, включая 13 детей, переведенных из НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, двое находятся в реанимации — это дети, их состояние остается тяжелым.

Остальные выписаны в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в больнице произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Больные с проблемами сердца могут обращаться в другие медучреждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320108/
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