Изменение внешней политики США обсудили глава МИД Кыргызстана и посол Вигери

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане Лесли Вигери провели встречу и обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о развитии кыргызско-американских отношений, в том числе в контексте изменений внешней политики Соединенных Штатов новой администрации президента Дональда Трампа. Особое внимание уделено новой американской миграционной политике, приостановке внешней помощи и санкционным мерам.

Глава МИД отметил заинтересованность КР в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске сбалансированных решений.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также договорились о продолжении взаимодействия в рамках политических консультаций и формата С5+1.

Отметим, за неполный месяц это уже третья встреча дипломата США с руководством внешнеполитического ведомства. Ранее Лесли Вигери дважды встречался с заместителем Жээнбека Кулубаева Медером Абакировым.