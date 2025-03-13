Кыргызстан просит США облегчить процедуры для поставок своей сельхозпродукции

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Темирбек Эркинов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Лесли Вигери.
Стороны обсудили вопрос по увеличению объемов кыргызского экспорта на рынок Соединенных Штатов. Кыргызстан рассчитывает на облегчение торговых процедур для поставок меда, сухофруктов и другой сельскохозяйственной продукции.
Также обсуждалась программа упрощения торговли между странами, которая позволит снизить бюрократические барьеры и создать благоприятные условия для взаимного товарооборота.
МИД КР озвучил заинтересованность в развитии программ временной трудовой занятости для граждан республики в США и предложил создать образовательные и подготовительные программы, которые помогут кыргызстанским специалистам легально трудоустроиться в Америке.
Лесли Вигери отметил, что американские инвесторы заинтересованы в развитии туризма в Кыргызстане. Он подчеркнул, что страна обладает богатым природным и культурным потенциалом, способным привлечь зарубежных туристов.
Стороны рассмотрели перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений стало развитие добычи и переработки критических минералов, необходимых для производства высокотехнологичных товаров.