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Власть

Кыргызстан просит США облегчить процедуры для поставок своей сельхозпродукции

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Темирбек Эркинов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Лесли Вигери.

Стороны обсудили вопрос по увеличению объемов кыргызского экспорта на рынок Соединенных Штатов. Кыргызстан рассчитывает на облегчение торговых процедур для поставок меда, сухофруктов и другой сельскохозяйственной продукции.

Также обсуждалась программа упрощения торговли между странами, которая позволит снизить бюрократические барьеры и создать благоприятные условия для взаимного товарооборота.

МИД КР озвучил заинтересованность в развитии программ временной трудовой занятости для граждан республики в США и предложил создать образовательные и подготовительные программы, которые помогут кыргызстанским специалистам легально трудоустроиться в Америке.

Лесли Вигери отметил, что американские инвесторы заинтересованы в развитии туризма в Кыргызстане. Он подчеркнул, что страна обладает богатым природным и культурным потенциалом, способным привлечь зарубежных туристов.

Стороны рассмотрели перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений стало развитие добычи и переработки критических минералов, необходимых для производства высокотехнологичных товаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322690/
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