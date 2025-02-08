09:42
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 февраля 1951 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 8 февраля 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,6 градуса.

Самым теплым — 8 февраля 2006-го, когда температура составила +19,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со средней температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со среднемесячной температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 февраля в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью температура опустится до −2 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319225/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 2 февраля 1957 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 февраля 1957 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 26 января 2018 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 января 1977 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 19 января 1943 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 18 января 1945 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 12 января 1945 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 5 января 1956 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 4 января 1956 года
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
Какие новые факты о&nbsp;кыргызах ученый из&nbsp;КР нашел в&nbsp;исторических архивах Китая? Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая?
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
8 февраля, суббота
09:23
Стоит задуматься! Предупреждения для водителей разместили на LED-экранах Бишкека Стоит задуматься! Предупреждения для водителей размести...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 февраля 1951 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 февраля, пятница
23:40
TikTok представил гиперреалистичные видео с фотографий от нейросети OmniHuman-1
22:37
В КР краснокнижные среднеазиатские выдры под угрозой полного исчезновения
22:04
На проспекте Чингиза Айтматова не горят фонари. Бишкекчане просят починить их
21:47
Число пользователей интернета в Кыргызстане увеличилось на 2,4 процента
21:23
В микрорайоне «Кок-Жар» вместо снесенных гаражей построят школу — мэрия Бишкека