В Кыргызстане упрощают процедуры в сфере науки и высшего образования

Министерство науки, высшего образования и инноваций сокращает бюрократические процедуры в получении ученой степени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение приняли в целях повышения конкурентоспособности, улучшения связи между наукой, образованием и производством, а также для привлечения молодых ученых.

Что изменится:

Отсутствие дублирующих комиссий при защите диссертаций. Ранее это приводило к излишней бюрократии, что, в свою очередь, создавало дополнительные трудозатраты и коррупционные проявления и вызывало недовольство со стороны аспирантов.

Сокращение списка научных специальностей. Десятилетиями держался искусственно расширенный список шифров в рамках Номенклатуры специальностей научных работников по направлениям науки. Их сократят вдвое.

Отмена кандидатских экзаменов.

Упрощение процедуры по признанию зарубежных ученых степеней PhD.

Указанные меры создадут благоприятные условия и поспособствуют повышению качества научных исследований и образования в стране.

Кроме того, в настоящее время проводятся анализ и мониторинг 72 научных организаций на предмет внедрения научных разработок и их производительности. По итогам оценки проведут оптимизацию с последующим перераспределением средств для эффективности научной деятельности и укрепления кадрового потенциала.