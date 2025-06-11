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Общество

В Кыргызстане упрощают процедуры в сфере науки и высшего образования

Министерство науки, высшего образования и инноваций сокращает бюрократические процедуры в получении ученой степени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение приняли в целях повышения конкурентоспособности, улучшения связи между наукой, образованием и производством, а также для привлечения молодых ученых.

Что изменится:

  • Отсутствие дублирующих комиссий при защите диссертаций. Ранее это приводило к излишней бюрократии, что, в свою очередь, создавало дополнительные трудозатраты и коррупционные проявления и вызывало недовольство со стороны аспирантов.
  • Сокращение списка научных специальностей. Десятилетиями держался искусственно расширенный список шифров в рамках Номенклатуры специальностей научных работников по направлениям науки. Их сократят вдвое.
  • Отмена кандидатских экзаменов.
  • Упрощение процедуры по признанию зарубежных ученых степеней PhD.

Указанные меры создадут благоприятные условия и поспособствуют повышению качества научных исследований и образования в стране.

Кроме того, в настоящее время проводятся анализ и мониторинг 72 научных организаций на предмет внедрения научных разработок и их производительности. По итогам оценки проведут оптимизацию с последующим перераспределением средств для эффективности научной деятельности и укрепления кадрового потенциала. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332254/
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