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Общество

Как шестимесячный младенец из Великобритании за полгода заработал $108 тысяч?

Фото New York Post. Пэрис Гоф ошеломила пользователей соцсетей, заявив, что ее сыновья, работая детьми-моделями полный рабочий день, зарабатывают внушительные суммы, причем младший из них за месяц получил почти $45 000.

Британка Пэрис Гоф рассказала в социальных сетях о доходах своих сыновей, которые работают детскими моделями. Шестимесячный Хантер за шесть месяцев своей карьеры заработал $108 тысяч (около 9,5 миллиона сомов), а его годовалый брат Ромео также активно участвует в съемках и заключает контракты с брендами. Об этом пишет New York Post.

По словам матери, в июле Хантер получил $7 тысяч 445 за участие в телешоу, в августе его заработок увеличился до $14 тысяч 889 благодаря рекламе продуктовой сети, телевизионным съемкам и контрактам с двумя брендами одежды. Самым успешным месяцем стал сентябрь, когда мальчик заработал около $45 тысяч за несколько фотосессий к Хэллоуину.

В октябре доходы снизились до $3 тысяч 474, но уже в ноябре снова выросли до $14 тысяч 890, а в декабре составили более $23,5 тысячи.

Все заработанные средства мать хранит на сберегательных счетах. Мальчики смогут воспользоваться деньгами только по достижении совершеннолетия.

Эта история вызвала оживленную дискуссию в интернете. Одни пользователи выражают восхищение успехами малышей, другие осуждают мать за возможную эксплуатацию детей.

Сама Пэрис Гоф, имеющая опыт работы моделью, отметила, что такая деятельность подходит далеко не всем детям. Она начала карьеру своих сыновей с организации частных фотосессий для создания портфолио. Женщина призвала не осуждать родителей, которые выбирают подобный путь для своих детей, подчеркнув, что такая работа требует ответственности и не является легкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316051/
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