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Общество

Новогодние праздники. Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» будет работать круглосуточно все предстоящие праздничные дни. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, составлен график дежурств и организованы дополнительные оперативные бригады на случай аварийных ситуаций.

При авариях или в случае возникновения вопросов по подаче тепла и горячей воды можно обращаться:

  • центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
  • диспетчерская служба: 568558;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315850/
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