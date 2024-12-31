Новогодние праздники. Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» будет работать круглосуточно все предстоящие праздничные дни. Об этом сообщает мэрия города.
По ее данным, составлен график дежурств и организованы дополнительные оперативные бригады на случай аварийных ситуаций.
При авариях или в случае возникновения вопросов по подаче тепла и горячей воды можно обращаться:
- центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
- диспетчерская служба: 568558;
- дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;
- дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.