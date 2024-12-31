Новогодние праздники. Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» будет работать круглосуточно все предстоящие праздничные дни. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, составлен график дежурств и организованы дополнительные оперативные бригады на случай аварийных ситуаций.

При авариях или в случае возникновения вопросов по подаче тепла и горячей воды можно обращаться: