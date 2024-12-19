16:26
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Общество

В Кыргызстане вырос охват детей программой дошкольной подготовки

В этом году в Кыргызстане число детей, охваченных программой дошкольного образования, увеличилось с 28,3 до 44,3 процента. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По данным пресс-службы ведомства, открыто 302 краткосрочных детских сада в школах, работающих в одну смену, и в пустующих зданиях. При библиотеках созданы центры детского развития. Кроме того, организовано 257 детских садов домашнего типа.

В результате в 2024-м 98 процентов шестилетних детей охватили дошкольным образованием.

Отмечено, что на строительство новых детских садов, открытие дополнительных групп в детсадах и переоборудование спален в учебные комнаты предусмотрено 1,5 миллиарда сомов.

Для развития сектора дошкольного образования принято решение ввести ваучерный механизм финансирования в пилотном режиме, упрощена процедура открытия детсадов, предусмотрена поддержка частных предпринимателей, открывающих детсады.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314748/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
В детсадах Иссык-Куля нет штатных единиц. Комментарий Минобразования
В детсадах Кыргызстана 506 вакансий на должность директора: объявлен конкурс
Адал-садик в Бишкеке: как воспитывают детей без дней рождения и Корана
Избиение детей. Минобразования намерено установить видеокамеры в детских садах
До 1 декабря закроем вакансии директоров школ и детсадов — Акылбек Жапаров
Конкурс на позицию директора детсада: из 198 человек 88 набрали пороговый балл
В Тюпе открыли новые детсады, а зарплату сотрудникам не предусмотрели — депутат
На погранзаставе «Кара-Мык» открыли детский сад: с подарками пришел глава ГКНБ
В селе Кок-Жар Бишкека открыли новый детский сад
За зачисление ребенка требовала 15 тысяч. В Оше задержали сотрудницу детсада
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
В&nbsp;Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на&nbsp;16-18 декабря В Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на 16-18 декабря
Смог в&nbsp;Бишкеке. Как защитить себя от&nbsp;загрязнения воздуха Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
19 декабря, четверг
16:26
Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов открылся в Узбекистане Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов...
16:16
В Кыргызстане вырос охват детей программой дошкольной подготовки
16:10
Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
16:09
Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели
15:57
В Кыргызстане отметили тревожную динамику роста числа людей с инвалидностью