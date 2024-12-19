В Кыргызстане вырос охват детей программой дошкольной подготовки

В этом году в Кыргызстане число детей, охваченных программой дошкольного образования, увеличилось с 28,3 до 44,3 процента. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По данным пресс-службы ведомства, открыто 302 краткосрочных детских сада в школах, работающих в одну смену, и в пустующих зданиях. При библиотеках созданы центры детского развития. Кроме того, организовано 257 детских садов домашнего типа.

В результате в 2024-м 98 процентов шестилетних детей охватили дошкольным образованием.

Отмечено, что на строительство новых детских садов, открытие дополнительных групп в детсадах и переоборудование спален в учебные комнаты предусмотрено 1,5 миллиарда сомов.

Для развития сектора дошкольного образования принято решение ввести ваучерный механизм финансирования в пилотном режиме, упрощена процедура открытия детсадов, предусмотрена поддержка частных предпринимателей, открывающих детсады.