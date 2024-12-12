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Общество

Формировать культурно-гигиенические навыки у детей решили чиновники

Формировать культурно-гигиенические навыки у детей решили в Министерстве образования и науки Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, проведен круглый стол по вопросам реализации методического пособия по формированию культурно-гигиенических навыков детей дошкольного возраста, разработанного Министерством здравоохранения.

Обучение начнется во всех государственных, ведомственных и муниципальных детских садах страны. Первоначально планируется провести обучение в Таласской и Нарынской областях. В остальных регионах и городах обучение возобновится в 2025 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313919/
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