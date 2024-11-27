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Общество

МЧС будет ограничивать выпас скота, а за превышение поголовья — штрафовать

О том, какие меры принимаются для борьбы с деградацией пастбищ, вызванной чрезмерным увеличением поголовья скота, рассказал первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

Он отметил, что в рамках сотрудничества с лесной службой планируются расширение лесных территорий и регулирование числа животных, выпасаемых на пастбищах лесного фонда.

В стране насчитывается около 500 тысяч условных голов скота. Пастбища лесного хозяйства могут выдержать лишь 250 тысяч. Превышение поголовья создает чрезмерную нагрузку на земли, приводит к ухудшению травяного покрова и увеличивает риск возникновения селевых потоков, так как земля теряет способность удерживать воду.

Для решения проблемы власти планируют массовую посадку деревьев. В 2023-м высажено 300 гектаров леса, в этом году работы продолжатся. В частности, в районе лесного хозяйства «Тоскоол-Ата» на юге республики высадят 300 гектаров, а совместно с администрацией Джалал-Абадской области — еще 200 гектаров. На данных территориях готовится почва и выкапываются лунки для обеспечения лучшего удержания воды, а деревья высадят весной.

Кроме того, Азамат Мамбетов подчеркнул, что ведомство будет контролировать поголовье скота и вводить штрафы за превышение допустимого числа. В будущем МЧС планирует более строго регулировать поголовье животных, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния пастбищ. На какую сумму будут штрафовать, чиновник не сообщил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312401/
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