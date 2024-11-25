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Общество

26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Дзержинского, Куренкеева, Советской, Темирязева, Сыдыкова, Пролетарской, Магаданской, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик;
  • 9.30-13.30 — жилмассив «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская);
  • 12.30-17.00 — 8-й микрорайон, 3-8, 11;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Гагарина, Бакаева, Сухомлинова, Ахунбаева, Руставели, Целинная, переулок Симферопольский, отрезки улиц Кулиева, Максат, Тынчтык, Мыскал, Тендик, Умут, Илим, Дастан, Жанылык, Можайского, Биримдик, Медина, Мидин, Жеткинчек, Жаштык, Ганди;
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Зеленная, Абдымомунова, Фрунзе, Ала-Арчинская, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-5 — Тендик-7, Тендик-9, Тендик-11 — Тендик-13);
  • 9.40-16.30 — село Орто-Сай (улицы Балык-Кумара, Южная, Петрозаводская, Иманалиева, Прогресс, Ново-Советская, Лесхозная, Карбоз, Асанбаева, Рысмендиева, Шамсинская, Байтик Баатыра).
2
Таласская область 
  • 9.00-17.00 - села Огомбаева, Талды-Булак, Уч-Эмчек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312198/
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