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Общество

Мэрия благоустраивает Орто-Сайский рынок. Что уже сделано

Мэрия Бишкека продолжает благоустраивать Орто-Сайский рынок, после того как объект перешел муниципалитету.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в настоящее время МП «Бишкекасфальтсервис» реконструирует несколько проходов рынка.

«Прокладка первого этапа асфальта стартовала с главного прохода рынка со стороны улицы Жукеева-Пудовкина, работа продолжится до улицы Суеркулова. Асфальтирование завершено на 50 процентов, на остальных участках ведутся работы», — отметили в мэрии.

Муниципальной инспекцией больше месяца ликвидируется несанкционированная торговля. Освобожденные участки приведены в надлежащий вид и чистоту путем круглосуточного дежурства.

«Воспротивившимся соблюдению законодательства КР составляются протоколы по части 2 статьи 286 Кодекса КР о правонарушениях (торговля всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах). Влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 3 тысяч сомов, на юридических лиц — 13 тысяч сомов. — Прим.24.kg)», — добавили в муниципалитете.

На основании выданных предписаний фасадам зданий придается благоприятный вид.

Управлением по контролю за землепользованием ликвидировано 108 незаконно возведенных объектов, по итогам составлено 7 протоколов.

Заместитель мэра Рамиз Алиев обратился к владельцам «Орто-Сая», были озвучены требования о соответствии рынка пожарной и технической безопасности.

Особое внимание уделено санитарным нормам, поскольку точки общественного питания готовят пищу на открытом воздухе, на дороге, что небезопасно для горожан.

Данный вопрос будет находиться на контроле Центра госсанэпиднадзора.

Отрыли павильон, где торговцы, осуществляющие незаконную торговлю, смогут получить информацию о доступных вакансиях в муниципальных службах, условиях труда и заработной плате. Это позволит найти альтернативные пути занятости и интегрироваться в рынок труда.

Со стороны улицы Безымянной планируется возвести многоярусную парковку. По проекту она будет четырехэтажной вместимостью 265 автомашин.

На верхнем этаже планируется футбольная и баскетбольная площадка. Для удобства детей и местных жителей многоквартирных домов планируется построить детскую площадку.

Следующим этапом ожидается наведение порядка на Аламединском рынке.

Напомним, по решению Бишкекского городского суда рынок «Оберон» на территории «Дордоя» и часть Орто-Сайского рынка перешли под управление мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312054/
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