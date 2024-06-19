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Общество

В Бишкеке оштрафовали гаражные кооперативы за мусор

В Бишкеке оштрафовали гаражные кооперативы за мусор. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальная инспекция мэрии проверила, как соблюдают требования порядка и чистоты на прилегающей территории гаражных кооперативов, расположенных в 12-м микрорайоне, а также на наличие договоров с МП «Тазалык».

В ходе проверки выявлены нарушения правил благоустройства. В частности, обнаружено, что сотрудники гаражного кооператива «Ак-Жорго» выбросили автозапчасти в неустановленном месте. За нарушение составлен протокол по статье 115 Кодекса о правонарушениях на сумму 17 тысяч сомов.

Административную ответственность за антисанитарию также понесет гаражный кооператив № 21. Сумма штрафа за мусор на прилегающей территории по статье 114 Кодекса о правонарушениях составила 13 тысяч сомов.

В муниципалитете просят представителей гаражных кооперативов и собственников гаражей следовать правилам благоустройства столицы и не нарушать санитарные требования.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297052/
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